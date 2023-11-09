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Под Екатеринбургом подожгли релейный шкаф на железной дороге

15.33 Понедельник, 13 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области под Екатеринбургом в поселке Монетный неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу территориального отдела администрации Березовского городского округа по поселку Монетному Константина Емелина, который подтвердил информацию и рассказал, что на месте уже работают сотрудники МВД и ФСБ. В пресс-службе транспортной полиции по УрФО не стали давать комментарии.

Напомним, что на минувшей неделе в Свердловской области пенсионерками были совершены попытки поджогов военкоматов в Асбесте и Каменске-Уральском. Обоих поджигательниц задержали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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