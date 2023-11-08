На свердловской трассе насмерть сбили 50-летнего велосипедиста





– сказали в пресс-группе. «В момент ДТП велосипедист был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в городском округе Заречный 26-летний водитель насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла вечера около 21.00 на первом километре трассы "станция Глубокое – Бобровский. Водитель сразу вызвал скорую помощь, но пострадавший погиб до прибытия медиков.В ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 24.10 ПДД при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы.