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На свердловской трассе насмерть сбили 50-летнего велосипедиста
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области в городском округе Заречный 26-летний водитель насмерть сбил 50-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла вечера около 21.00 на первом километре трассы "станция Глубокое – Бобровский. Водитель сразу вызвал скорую помощь, но пострадавший погиб до прибытия медиков.
В ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 24.10 ПДД при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла вечера около 21.00 на первом километре трассы "станция Глубокое – Бобровский. Водитель сразу вызвал скорую помощь, но пострадавший погиб до прибытия медиков.
«В момент ДТП велосипедист был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали»,
– сказали в пресс-группе.
В ГИБДД напоминают, что в соответствии с пунктом 24.10 ПДД при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется использовать светоотражающие элементы.
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