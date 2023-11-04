На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Накануне вечером произошла авария на 11 км автодороги «Артемовский- Арамашево». В лобовую столкнулись «Черри Бонус» и Жигули ВАЗ-2107.Как сообщили в свердловской ГИБДД, водитель «семёрки» скончался до приезда скорой помощи. Он был в машине один. В «Черри» же, кроме водителя, были ещё два пассажира. Их отвезли в больницу.По предварительным данным, водитель «Черри», не справившись с управлением, выехал на встречку. По данным ГИБДД, он был трезв.