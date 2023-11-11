За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Два ДТП зарегистрировали сотрудники ГИБДД Екатеринбурга за прошедшие сутки. В обоих случаях речь об инцидентах с пешеходами.Как сообщают в Госавтоинспекции уральской столицы, два наезда на пешеходов произошли в городе. О состоянии людей, не сообщается.Всего за эти выходные случилось три аварии с участием пешеходов.Напомним, что в субботу, 11 ноября, и в воскресенье, 12 ноября, на некоторых дорогах плохая видимость из-за тумана. Областная ГИБДД даже выпускала советы о том, как стоит водить автомобиль в условиях плохой видимости, и как стоит вести себя пешеходам.– Управляя автомобилем в условиях недостаточной видимости, необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию.– Помните, что туман не дает реально оценить расстояние до впереди идущего транспортного средства, поэтому стоит ее увеличить, снизить скорость.– Кроме этого, торможение должно быть плавным, нажимайте на педаль тормоза несколько раз, чтобы предупредить водителей автомобилей, которые движутся позади вас.– Избегайте длительных поездок, поскольку управление транспортным средством в условиях тумана очень утомительно.– переходить дорогу только по пешеходным переходам и только убедившись в безопасности.– За городом двигаться только навстречу транспортному потоку.– Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду световозвращающие элементы