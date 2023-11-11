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За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
Иллюстрация: ВВ
Два ДТП зарегистрировали сотрудники ГИБДД Екатеринбурга за прошедшие сутки. В обоих случаях речь об инцидентах с пешеходами.
Как сообщают в Госавтоинспекции уральской столицы, два наезда на пешеходов произошли в городе. О состоянии людей, не сообщается.
Всего за эти выходные случилось три аварии с участием пешеходов.
Напомним, что в субботу, 11 ноября, и в воскресенье, 12 ноября, на некоторых дорогах плохая видимость из-за тумана. Областная ГИБДД даже выпускала советы о том, как стоит водить автомобиль в условиях плохой видимости, и как стоит вести себя пешеходам.
Водителям:
– Управляя автомобилем в условиях недостаточной видимости, необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию.
– Помните, что туман не дает реально оценить расстояние до впереди идущего транспортного средства, поэтому стоит ее увеличить, снизить скорость.
– Кроме этого, торможение должно быть плавным, нажимайте на педаль тормоза несколько раз, чтобы предупредить водителей автомобилей, которые движутся позади вас.
– Избегайте длительных поездок, поскольку управление транспортным средством в условиях тумана очень утомительно.
Пешеходам:
– переходить дорогу только по пешеходным переходам и только убедившись в безопасности.
– За городом двигаться только навстречу транспортному потоку.
– Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду световозвращающие элементы
Как сообщают в Госавтоинспекции уральской столицы, два наезда на пешеходов произошли в городе. О состоянии людей, не сообщается.
Всего за эти выходные случилось три аварии с участием пешеходов.
Напомним, что в субботу, 11 ноября, и в воскресенье, 12 ноября, на некоторых дорогах плохая видимость из-за тумана. Областная ГИБДД даже выпускала советы о том, как стоит водить автомобиль в условиях плохой видимости, и как стоит вести себя пешеходам.
Водителям:
– Управляя автомобилем в условиях недостаточной видимости, необходимо отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и увеличить дистанцию.
– Помните, что туман не дает реально оценить расстояние до впереди идущего транспортного средства, поэтому стоит ее увеличить, снизить скорость.
– Кроме этого, торможение должно быть плавным, нажимайте на педаль тормоза несколько раз, чтобы предупредить водителей автомобилей, которые движутся позади вас.
– Избегайте длительных поездок, поскольку управление транспортным средством в условиях тумана очень утомительно.
Пешеходам:
– переходить дорогу только по пешеходным переходам и только убедившись в безопасности.
– За городом двигаться только навстречу транспортному потоку.
– Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду световозвращающие элементы
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