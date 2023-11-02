Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В уральской столице сегодня, 10 ноября, наблюдается большое количество дорожных «пробок». Помимо обычной пятничной перегруженности улиц, которая часто случается в конце недели, и не самым благоприятствующим климатическим условиям на проблемы с трафиком в этот разповлияли и несколько серьёзных аварий.Так, этим вечером в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга с рельс сошёл трамвай. При этом произошло столкновение вагона с грузовиком. Информации о пострадавших нет, зато есть многочисленные свидетельства, что из-за этого ДТП на данном участке образовалась автомобильная «пробка».В Нижне-Исетском районе, на улице Пархоменко сегодня не смогли разъехаться две легковушки — «Тойота Камри» и «Лада Гранта». В аварии пострадали водители обеих иномарок и с места происшествия были увезены в больницу. И, понятно, движению остального транспорта две разбитые машины на проезжей части не способствовали.Сразу три машины столкнулись вечером на улице Щербакова. Известно, что в этой аварии есть пострадавшие. По предварительной информации, ДТП устроил водитель автомобиля «Лада Гранта», который нарушил правила дорожного движения.В результате этих происшествий и упомянутых выше причин заторы на дорогах Екатеринбурга достигали 9 баллов по «яндексовской» шкале.