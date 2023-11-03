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Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня, 10 ноября, в городе Краснотурьинск Свердловской области был найден мёртвым Сергей Чекасин, военком Краснотурьинска, Волчанска и Карпинска. По всей вероятности, он совершил акт суицида.
Тело военкома Краснотурьинска обнаружили по месту жительства. По информации издания «Вечерний Краснотурьинск», Сергей Чекасин покончил с собой. Официальное подтверждение этому издание получило от прокуратуры города. Среди возможных причин суицида называется неизлечимая болезнь.
Про погибшего известно, что должность военного комиссара Краснотурьинска он занимал с 2008 года. В его ведомстве находились так же ещё два уральских города — Волчанск и Карпинск. На момент смерти ему было 59 лет.
Тело военкома Краснотурьинска обнаружили по месту жительства. По информации издания «Вечерний Краснотурьинск», Сергей Чекасин покончил с собой. Официальное подтверждение этому издание получило от прокуратуры города. Среди возможных причин суицида называется неизлечимая болезнь.
Про погибшего известно, что должность военного комиссара Краснотурьинска он занимал с 2008 года. В его ведомстве находились так же ещё два уральских города — Волчанск и Карпинск. На момент смерти ему было 59 лет.
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