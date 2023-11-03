Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 10 ноября, в городе Краснотурьинск Свердловской области был найден мёртвым Сергей Чекасин, военком Краснотурьинска, Волчанска и Карпинска. По всей вероятности, он совершил акт суицида.Тело военкома Краснотурьинска обнаружили по месту жительства. По информации издания «Вечерний Краснотурьинск», Сергей Чекасин покончил с собой. Официальное подтверждение этому издание получило от прокуратуры города. Среди возможных причин суицида называется неизлечимая болезнь.Про погибшего известно, что должность военного комиссара Краснотурьинска он занимал с 2008 года. В его ведомстве находились так же ещё два уральских города — Волчанск и Карпинск. На момент смерти ему было 59 лет.