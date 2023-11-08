Возрастное ограничение 18+
При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Мошенники не только выманивают из пожилых людей баснословные суммы, но и обманом убеждают совершать противоправные действия. Например, поджигать «казённые» строения.
Накануне вечером, 9 ноября, в Каменске-Уральском задержали женщину «в возрасте», которая пыталась поджечь здание местного военкомата. Сотрудникам правоохранительных органов женщина пояснила, что позвонившие ей незнакомцы сумели убедить её, что в помещениях военкомата скрываются злоумышленники, планирующие завладеть её недвижимостью, и что их необходимо «выкурить» оттуда. Кроме того, пенсионерке за «помощь в противоборстве с преступностью» пообещали заплатить 150 тысяч рублей. Поверила звонившим женщина потому, что они очень уж убедительно представлялись сотрудниками ФСБ.
Интересно, что такая же история случилась и в Асбесте, и тоже 9 ноября. Только асбестовская жертва мошенников подожгла по ошибке не военкомат, а поликлинику.
Подобные случаи становятся всё распространёнными. Указывает на это, в числе прочего, и то, что Антитеррористической комиссии Свердловской области пришлось вывесить на свой сайт предупреждение об участившихся актах мошенничества с целью толкнуть доверчивых граждан на поджоги.
Накануне вечером, 9 ноября, в Каменске-Уральском задержали женщину «в возрасте», которая пыталась поджечь здание местного военкомата. Сотрудникам правоохранительных органов женщина пояснила, что позвонившие ей незнакомцы сумели убедить её, что в помещениях военкомата скрываются злоумышленники, планирующие завладеть её недвижимостью, и что их необходимо «выкурить» оттуда. Кроме того, пенсионерке за «помощь в противоборстве с преступностью» пообещали заплатить 150 тысяч рублей. Поверила звонившим женщина потому, что они очень уж убедительно представлялись сотрудниками ФСБ.
Интересно, что такая же история случилась и в Асбесте, и тоже 9 ноября. Только асбестовская жертва мошенников подожгла по ошибке не военкомат, а поликлинику.
Подобные случаи становятся всё распространёнными. Указывает на это, в числе прочего, и то, что Антитеррористической комиссии Свердловской области пришлось вывесить на свой сайт предупреждение об участившихся актах мошенничества с целью толкнуть доверчивых граждан на поджоги.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске
06 ноября 2023
06 ноября 2023
На трамвайной остановке в Екатеринбурге умерла женщина
08 ноября 2023
08 ноября 2023