При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мошенники не только выманивают из пожилых людей баснословные суммы, но и обманом убеждают совершать противоправные действия. Например, поджигать «казённые» строения.Накануне вечером, 9 ноября, в Каменске-Уральском задержали женщину «в возрасте», которая пыталась поджечь здание местного военкомата. Сотрудникам правоохранительных органов женщина пояснила, что позвонившие ей незнакомцы сумели убедить её, что в помещениях военкомата скрываются злоумышленники, планирующие завладеть её недвижимостью, и что их необходимо «выкурить» оттуда. Кроме того, пенсионерке за «помощь в противоборстве с преступностью» пообещали заплатить 150 тысяч рублей. Поверила звонившим женщина потому, что они очень уж убедительно представлялись сотрудниками ФСБ.Интересно, что такая же история случилась и в Асбесте, и тоже 9 ноября. Только асбестовская жертва мошенников подожгла по ошибке не военкомат, а поликлинику.Подобные случаи становятся всё распространёнными. Указывает на это, в числе прочего, и то, что Антитеррористической комиссии Свердловской области пришлось вывесить на свой сайт предупреждение об участившихся актах мошенничества с целью толкнуть доверчивых граждан на поджоги.