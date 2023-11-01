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Основатель первоуральского боксерского клуба «Динас» погиб на охоте
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Президент Федерации бокса имени Мастера спорта СССР Романова С.В. и основатель боксерского клуба «Динас» в Первоуральске Дмитрий Рыбин погиб на охоте.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, 45-летнего Дмитрия Рыбина по ошибке застрелил его товарищ, приняв за зайца. Несчастный случай, по данным издания, произошел 29 октября. Его с ранением доставили в больницу Первоуральска, где прооперировали. Однако на следующий день он скончался.
В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», пишет информационное агентство.
Как сообщает ЕАН со ссылкой на департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, 45-летнего Дмитрия Рыбина по ошибке застрелил его товарищ, приняв за зайца. Несчастный случай, по данным издания, произошел 29 октября. Его с ранением доставили в больницу Первоуральска, где прооперировали. Однако на следующий день он скончался.
В СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», пишет информационное агентство.
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