Под Заречным столкнулись два грузовика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня под Заречным столкнулись грузовые Mercedes и DAF из-за того, что один из грузовиков выехал на встречную полосу. Участок дороги, где произошло ДТП, сейчас полностью перекрыт.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 60-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. По предварительным данным, на опасный маневр пошел водитель грузового Mercedes. Он выехал на «встречку», где в этот момент ехал DAF в составе с полуприцепом.В результате столкновения водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оказывают ему помощь.