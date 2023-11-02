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Под Заречным столкнулись два грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня под Заречным столкнулись грузовые Mercedes и DAF из-за того, что один из грузовиков выехал на встречную полосу. Участок дороги, где произошло ДТП, сейчас полностью перекрыт.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 60-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. По предварительным данным, на опасный маневр пошел водитель грузового Mercedes. Он выехал на «встречку», где в этот момент ехал DAF в составе с полуприцепом.
В результате столкновения водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оказывают ему помощь.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 60-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган. По предварительным данным, на опасный маневр пошел водитель грузового Mercedes. Он выехал на «встречку», где в этот момент ехал DAF в составе с полуприцепом.
В результате столкновения водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оказывают ему помощь.
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