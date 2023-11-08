Один человек погиб в ночной аварии на Академика Сахарова в Екатеринбурге





– заявили в пресс-группе. «В каком состоянии она управляла транспортным средством, будет установлено после проведения экспертизы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью, около 02.00, на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге разбилась 38-летняя водительница Hyundai Solaris. По предварительным данным, женщина отвлеклась от дороги и наехала на бордюр, вследствие чего автомобиль перевернулся.В результате аварии водительница скончалась до прибытия медиков. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, погибшая в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности. Когда автомобиль опрокинулся, она выпала из него на проезжую часть.Установлено, что за семь лет вождения женщина два раза привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.