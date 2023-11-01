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На Юго-Западном в Екатеринбурге 13 домов остались без воды
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из-за коммунальной аварии 13 многоэтажных домов на улицах Ясная, Шаумяна и Белореченская остались без воды.
По словам жильцов многоэтажек, у них регулярно отключают холодную воду на непродолжительное время, но 8 ноября она пропала совсем. Водоснабжение не вернули до сих пор, пишет портал «Е1».
В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что вода пропала из-за аварии в колодце на трубопроводе Ду-200 мм. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, на месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить водоснабжение обещают к 20.00.
Посмотреть, где находится автоцистерна с водой, можно на интерактивной карте на сайте «Водоканала».
По словам жильцов многоэтажек, у них регулярно отключают холодную воду на непродолжительное время, но 8 ноября она пропала совсем. Водоснабжение не вернули до сих пор, пишет портал «Е1».
В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что вода пропала из-за аварии в колодце на трубопроводе Ду-200 мм. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, на месте уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить водоснабжение обещают к 20.00.
Посмотреть, где находится автоцистерна с водой, можно на интерактивной карте на сайте «Водоканала».
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