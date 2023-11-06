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Пожар на Альпинистов в Екатеринбурге тушили 19 человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в пятиэтажке на улице Альпинистов в Екатеринбурге в квартире на первом этаже вспыхнул пожар, площадь которого составила десять квадратных метров.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.13.
По словам очевидцев, когда начался пожар хозяин квартиры, в которой он произошел, сбежал, пишет портал «Е1». Сообщается, что мужчине около 30 лет.
Прибывшие на место происшествие спасатели эвакуировали из дома 18 человек, в том числе шесть детей. Локализовать огонь они смогли в 00.25, и полностью его потушить – в 00.33. В тушении было задействовано семь единиц техники и 19 человек личного состава.
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.13.
По словам очевидцев, когда начался пожар хозяин квартиры, в которой он произошел, сбежал, пишет портал «Е1». Сообщается, что мужчине около 30 лет.
Прибывшие на место происшествие спасатели эвакуировали из дома 18 человек, в том числе шесть детей. Локализовать огонь они смогли в 00.25, и полностью его потушить – в 00.33. В тушении было задействовано семь единиц техники и 19 человек личного состава.
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