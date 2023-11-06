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За четыре дня свердловские госавтоинспектора зарегистрировали почти шесть тысяч нарушений
Фото: УГИБДД по Свердловской области
За четыре для профилактического рейда «Бахус», проходившего с 3 по 6 ноября, свердловские госавтоинспектора зарегистрировали почти шесть тысяч нарушений.
Большая часть нарушений – порядка 5500 – были связаны с обгоном, маневрированием, игнорированием сигналов светофоров и не предоставлением преимущества пешеходам, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Кроме этого, было задержано 109 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за повторное вождение в состоянии опьянения было задержано 20 человек. Еще 33 человека отказались проходить освидетельствование.
Также у 118 водителей, остановленных во время рейда, отсутствовали права.
Большая часть нарушений – порядка 5500 – были связаны с обгоном, маневрированием, игнорированием сигналов светофоров и не предоставлением преимущества пешеходам, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Кроме этого, было задержано 109 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за повторное вождение в состоянии опьянения было задержано 20 человек. Еще 33 человека отказались проходить освидетельствование.
Также у 118 водителей, остановленных во время рейда, отсутствовали права.
«В результате массовых проверок 228 автомобилей были помещены на спецстоянку»,
– рассказали в ГИБДД.
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