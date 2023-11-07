На трамвайной остановке в Екатеринбурге умерла женщина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге случайные свидетели пытались спасти пожилую женщину, которой внезапно стало плохо. Это произошло в Орджоникидзевском административном районе города, неподалёку о концертного зала имени Лаврова.Женщина стояла на остановке в ожидании трамвая. Неожиданно она стала терять сознание, изо рта пошла кровь и женщина упала. Прохожие вызвали «Скорую» и попытались сами оказать первую помощь. Как сообщает интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ», активное содействие в судьбе женщины принимал сотрудник торговой сети «ЖизньМарт». «Он вынес нашатырь, подложил ей коробки под голову, дождался врачей и родственников женщины», — приводит слова очевидцев издание.К сожалению, ни усилия прохожих, ни вмешательство медиков (которые, к слову, на место приехали только через четверть часа) женщину не спасли. Она скончалась под открытым небом. По некоторым сведениям, умершей был 69 лет.