Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске Volkswagen протаранил витрину магазина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске 65-летняя водительница Volkswagen Touareg отвлеклась от дороги и въехала в магазин, протаранив витрину. В аварии пострадавших нет.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня, 8 ноября, около 14.00 на улице Ленина, 8, где находится магазин «Кировский». В результате аварии оказались разбиты четыре стеклопакета наружной витрины.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня, 8 ноября, около 14.00 на улице Ленина, 8, где находится магазин «Кировский». В результате аварии оказались разбиты четыре стеклопакета наружной витрины.
«Известно, что стаж вождения женщины составляет 13 лет, в момент инцидента была пристёгнута ремнем безопасности, по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, трезва»,
– рассказали в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
06 ноября 2023
06 ноября 2023