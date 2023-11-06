В Первоуральске Volkswagen протаранил витрину магазина





– рассказали в ГИБДД. «Известно, что стаж вождения женщины составляет 13 лет, в момент инцидента была пристёгнута ремнем безопасности, по результатам освидетельствования, проведенного сотрудниками ДПС, трезва»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске 65-летняя водительница Volkswagen Touareg отвлеклась от дороги и въехала в магазин, протаранив витрину. В аварии пострадавших нет.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня, 8 ноября, около 14.00 на улице Ленина, 8, где находится магазин «Кировский». В результате аварии оказались разбиты четыре стеклопакета наружной витрины.