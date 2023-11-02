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В Екатеринбурге задержанному сломали плечо в отделе полиции

13.41 Среда, 8 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 28-летнему мужчине, задержанному из-за конфликта с 17-летней девушкой в кафе «Скандинавия» на Шейнкмана, в отделе полиции №9, куда его доставили, сломали плечо.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. По данным сообщества «Типичный Екатеринбург», девушка сделала молодому человеку замечание, за что он ударил ее. После вызова полиции в кафе, мужчину доставили в отделение, где из-за того, что он вел себя не очень адекватно, ему решили скрутить руки.

«Мужчина вел себя неадекватно, отказывался сообщать свое имя, сжимал кулаки. Старший сержант загнул руку задержанного за спину, тот повалил его на стул и прижал. Подключился старший лейтенант. Вместе полицейские скрутили руки мужчины, и тут задержанный закричал»,

– рассказали в паблике.


Молодого человека доставили в больницу, где выяснилось, что у него сломано плечо. В пресс-группе УМВД порталу 66.ru признались, что сотрудники полиции применили физическую силу в отношении задержанного, однако его травму объяснили тем, что он упал на пол.

По факту случившегося в полиции организовали служебную проверку. Кроме этого, известно, что на пострадавшего завели административное дело за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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