В Екатеринбурге задержанному сломали плечо в отделе полиции

– рассказали в паблике.

«Мужчина вел себя неадекватно, отказывался сообщать свое имя, сжимал кулаки. Старший сержант загнул руку задержанного за спину, тот повалил его на стул и прижал. Подключился старший лейтенант. Вместе полицейские скрутили руки мужчины, и тут задержанный закричал»,