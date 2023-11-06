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В Верхней Салде Mitsubishi задавил 72-летнего пенсионера
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 7 ноября, в Верхней Салде 23-летний водитель Mitsubishi Lancer сбил 72-летнего пенсионера, который решил перейти через дорогу, проигнорировав расположенный поблизости пешеходный переход.
Авария произошла около 20.45 возле дома №1 по улице Воронова.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в Верхнесалдинскую больницу, где он впоследствии скончался. Отмечается, что в момент ДТП пенсионер был в темной одежде, не имеющей световозвращающих элементов.
Установлено, что молодой водитель за четыре года вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения шесть раз.
Авария произошла около 20.45 возле дома №1 по улице Воронова.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в Верхнесалдинскую больницу, где он впоследствии скончался. Отмечается, что в момент ДТП пенсионер был в темной одежде, не имеющей световозвращающих элементов.
Установлено, что молодой водитель за четыре года вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения шесть раз.
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