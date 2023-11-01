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В столице Урала на Уралмаше с рельсов сошел трамвай
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, в сторону Донбасской, напротив магазина «Лента» с рельсов сошел трамвай №6.
Факт происшествия подтвердили порталу «Е1» в диспетчерской «Гортранса», заявив, что аварийная бригада выехала на место аварии. Там также выразили надежду на то, что вернуть вагон на рельсы получится быстро.
Пассажиров трамвая шестого и других маршрутов, которые ехали следом, предупредили о том, что неизвестно, когда движение смогут восстановить.
Факт происшествия подтвердили порталу «Е1» в диспетчерской «Гортранса», заявив, что аварийная бригада выехала на место аварии. Там также выразили надежду на то, что вернуть вагон на рельсы получится быстро.
Пассажиров трамвая шестого и других маршрутов, которые ехали следом, предупредили о том, что неизвестно, когда движение смогут восстановить.
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