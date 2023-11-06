Два человека погибли при пожаре в пригороде Нижнего Тагила

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший понедельник пожар в одном из частных домов села Николо-Павловское в пригороде Нижнего Тагила унес две жизни. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили два тела.Как сообщили в ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, за прошедшие выходные они зарегистрировали шесть пожаров, один из которых имел трагичный исход. Вечером 6 ноября, около 20.00, в деревянном доме в Николо-Павловском вспыхнул пожар. К моменту прибытия спасателей здание уже было полностью охвачено огнем.До прибытия специалистов МЧС потушить пожар пыталась добровольная пожарная дружина поселка. Вместе со спасателями они справились с огнем за 20 минут.Когда дом уже был потушен, огнеборцы обнаружили тела мужчин 1992 и 1993 годов рождения. С ними в доме, когда начался пожар, находился еще один молодой человек 1994 года рождения, но он успел самостоятельно эвакуироваться из дома и позвать на помощь. Известно, что он получил термические ожоги спины, лица, верхних конечностей II степени (12% тела). Его госпитализировали в тяжелом состоянии.Обстоятельства и причину пожара еще предстоит выяснить.