Из физкультурного зала екатеринбургская школьница попала в больницу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Преждевременно закончился сегодняшний учебный день для одной из школьниц Екатеринбурга. С урока физкультуры её увезли в больницу.Инцидент произошёл утром вторника, 7 ноярбя, в Кировском районе города, в средней школе (она же — гимназия) №35, здание которой расположено на улице Июльской. Во время урока физкультуры дети играли в волейбол, когда одна из учениц столкнулась с одноклассником, упала и не смогла самостоятельно подняться от боли.В учебное заведение вызвали «Скорую помощь». Как сообщает издание «КП-Екатеринбург», к школе успела подойти мама девочки. В больницу №9 от школы они на карете «Скорой помощи» уезжали вместе. Есть подозрение, что школьница получила травму копчика. Информация о том, какой же диагноз поставили врачи после осмотра потерпевшей, пока не обнародована.