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Из физкультурного зала екатеринбургская школьница попала в больницу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Преждевременно закончился сегодняшний учебный день для одной из школьниц Екатеринбурга. С урока физкультуры её увезли в больницу.
Инцидент произошёл утром вторника, 7 ноярбя, в Кировском районе города, в средней школе (она же — гимназия) №35, здание которой расположено на улице Июльской. Во время урока физкультуры дети играли в волейбол, когда одна из учениц столкнулась с одноклассником, упала и не смогла самостоятельно подняться от боли.
В учебное заведение вызвали «Скорую помощь». Как сообщает издание «КП-Екатеринбург», к школе успела подойти мама девочки. В больницу №9 от школы они на карете «Скорой помощи» уезжали вместе. Есть подозрение, что школьница получила травму копчика. Информация о том, какой же диагноз поставили врачи после осмотра потерпевшей, пока не обнародована.
Инцидент произошёл утром вторника, 7 ноярбя, в Кировском районе города, в средней школе (она же — гимназия) №35, здание которой расположено на улице Июльской. Во время урока физкультуры дети играли в волейбол, когда одна из учениц столкнулась с одноклассником, упала и не смогла самостоятельно подняться от боли.
В учебное заведение вызвали «Скорую помощь». Как сообщает издание «КП-Екатеринбург», к школе успела подойти мама девочки. В больницу №9 от школы они на карете «Скорой помощи» уезжали вместе. Есть подозрение, что школьница получила травму копчика. Информация о том, какой же диагноз поставили врачи после осмотра потерпевшей, пока не обнародована.
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Екатеринбурженка упала на заледеневшем крыльце и сломала копчик
30 октября 2023
30 октября 2023