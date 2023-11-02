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Общественный транспорт и снегоуборочная техника «встретились» в ДТП на Эльмаше

19.32 Вторник, 7 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и снегоуборочного грейдера зафиксировано сегодня, 7 ноября, в Екатеринбурге. Есть пострадавшая.

Примерно в 2 часа дня в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга автобус 9 маршрута «состыковался» с грейдером, осуществлявшим в это время уборку снега с проезжей части улицы Краснофлотцев. Излишне торопливый водитель общественного транспорта не успел вовремя притормозить, а несоблюдение им необходимой дистанции довершило дело — «передок» автобуса въехал в заднюю часть снегоуборщика.

Встряска в салоне автобуса при столкновении с грейдером получилась мощная, и одна из пассажирок при этом была травмирована. Прибывшие на место происшествия медики «Скорой» оказали пострадавшей первую помощь и приняли решение доставить её в больницу.

Факт столкновения автобуса с грейдером и травмирования человека взяла под особый контроль екатеринбургская прокуратура. Органами полиции начато административное расследование.

Меж тем, сегодня нескончаемая череда дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, ежедневно наблюдаемая на дорогах Свердловской области «для разнообразия» пополнилась аварией с участием троллейбуса. Она произошла этим вечером на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта, когда «рогатый» столкнулся с легковым автомобилем. Подробности пока неизвестны, но сообщается, что из-за ДТП в центре Екатеринбурга образовалась пробка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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