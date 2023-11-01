Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мужчина с битой напал на молодого человека
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В Екатеринбурге в многоэтажном доме №260 на улице Чкалова, мужчина с битой напал на молодого человека, который пытался уехать в лифте со своей знакомой.
Как видно на кадрах, опубликованных сообществом «Инцидент Екатеринбург», в лифт сначала проходит девушка. Потом через некоторое время за ней в кабину заходит молодой человек. Они ждут, когда лифт поедет, но тут вдруг молодые люди слышат, как открывается дверь в подъезде на их этаже, и девушка, пугаясь, отскакивает назад. Через секунду в лифт залетает мужчина с битой, которой начинает колотить парня.
В пресс-группе УМВД по городу сообщили, что знают о конфликте, но в полицию по этому поводу никто не обращался. Тем не менее, правоохранители обещали проверить информацию.
Как видно на кадрах, опубликованных сообществом «Инцидент Екатеринбург», в лифт сначала проходит девушка. Потом через некоторое время за ней в кабину заходит молодой человек. Они ждут, когда лифт поедет, но тут вдруг молодые люди слышат, как открывается дверь в подъезде на их этаже, и девушка, пугаясь, отскакивает назад. Через секунду в лифт залетает мужчина с битой, которой начинает колотить парня.
В пресс-группе УМВД по городу сообщили, что знают о конфликте, но в полицию по этому поводу никто не обращался. Тем не менее, правоохранители обещали проверить информацию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Сысертском округе подросток избил битой трех школьников
01 ноября 2023
01 ноября 2023
В Нижнем Тагиле двое мужчин напали на местного жителя
07 ноября 2023
07 ноября 2023