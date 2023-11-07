В Екатеринбурге посреди дороги умерла водительница Renault

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Окружная и 2-я Новосибирская посреди проезжей части неожиданно умерла женщина, ехавшая за рулем белого Renault Sandero.По данным телеграм-канала «Екатеринбург ЧП», женщина свернула с главной дороги в сторону автосервиса, после чего выпала из машины. Со слов очевидца, у нее шла пена изо рта. К сожалению, женщина умерла.В пресс-службе областного СК порталу «Е1» сообщили, что следователи Чкаловского отделения уже работают на месте. В полиции заявили, что погибшей было 57 лет.