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В Екатеринбурге посреди дороги умерла водительница Renault
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Окружная и 2-я Новосибирская посреди проезжей части неожиданно умерла женщина, ехавшая за рулем белого Renault Sandero.
По данным телеграм-канала «Екатеринбург ЧП», женщина свернула с главной дороги в сторону автосервиса, после чего выпала из машины. Со слов очевидца, у нее шла пена изо рта. К сожалению, женщина умерла.
В пресс-службе областного СК порталу «Е1» сообщили, что следователи Чкаловского отделения уже работают на месте. В полиции заявили, что погибшей было 57 лет.
По данным телеграм-канала «Екатеринбург ЧП», женщина свернула с главной дороги в сторону автосервиса, после чего выпала из машины. Со слов очевидца, у нее шла пена изо рта. К сожалению, женщина умерла.
В пресс-службе областного СК порталу «Е1» сообщили, что следователи Чкаловского отделения уже работают на месте. В полиции заявили, что погибшей было 57 лет.
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