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В Екатеринбурге на Вторчермете посреди дороги загорелся автобус
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
Сегодня, 7 ноября, утром в Екатеринбурге на Вторчермете на улице Новинской посреди проезжей части загорелся пассажирский автобус.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», в момент пожара в автобусе находился только водитель. Он смог эвакуироваться самостоятельно. Пассажиров у него не было.
В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 08.59. В тушении участвовало восемь спасателей и две спецмашины. Информации о пострадавших не поступало. Из-за чего вспыхнул автобус – пока неизвестно.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», в момент пожара в автобусе находился только водитель. Он смог эвакуироваться самостоятельно. Пассажиров у него не было.
В МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован в 08.59. В тушении участвовало восемь спасателей и две спецмашины. Информации о пострадавших не поступало. Из-за чего вспыхнул автобус – пока неизвестно.
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