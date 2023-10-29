Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Первоуральске понедельник начался с трагедии. На улице Космонавтов грузовой автомобиль задавил насмерть женщину. Погибшая находилась не на проезжей части и даже не заметила приближающейся опасности.Инцидент со смертельным исходом произошёл примерно в 9 часов утра. Грузовой автомобиль марки «ГАЗ-172413», за рулём которого сидел молодой человек 2001 года рождения, отъезжал от продуктового ларька, в который только что прошла отгрузка товара. Сдавая назад для поворота к проезжей части, водитель не заметил человека — женщину, которая оказалась скрыта кузовом машины. В свою очередь, пешеходка тоже не увидела, что на неё надвигается машина, поскольку та двигалась за её спиной.После наезда женщина была ещё жива. Ей вызвали «Скорую помощь» и даже успели госпитализировать. Но травмы, полученные ей, оказались слишком тяжёлыми и пострадавшая умерла спустя несколько часов на больничной койке. Погибшей было 77 лет.Сотрудники Госавтоинспекции Первоуральска устанавливают причины ДТП, в результате которого погиб пешеход. На месте аварии проведены необходимые процессуальные действия, осмотр места происшествия и транспортного средства.