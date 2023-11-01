Вечер выходного полторы тысячи ревдинцев провели в потёмках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обрыв на линии электропередач оставил без света полторы тысячи жителей Ревды. Больше десяти часов понадобилось ремонтникам, чтобы полностью восстановить поставку энергии в обесточенные дома.Авария на электролинии произошла в Ревде в воскресенье, 5 ноября. Свет в квартирах внезапно погас ещё днём, примерно в 13:05. Как пояснили в компании «Россети», обрыв провода произошёл на территории завода НЛМК. Из-за этого электричество перестало поступать в дома старой части Ревды, то есть, обесточенным оказался, в основом, частный сектор — более 500 «маломерных» жилых строений. С учётом того, что живущие в них зачастую греются электроприборами, то в воскресенье люди остались не только без света, но и без тепла. К слову, часть домов, куда электроэнергия поступала и после аварии, были на время отключены целенаправлено, для проведения ремонтных работ.Как сообщает местный ресурс «Ревда-Инфо», электричество во все дома вернулось только к полуночи. И то, в некоторых домах подача его оказалась нестабильной и время от времени прерывалась (по всей видимости, в результате манипуляций ремонтной бригады). Ревдинцы недоумевают, почему столько времени понадобилось на устранение обрыва электропровода. Возмущает их и то, что объяснения о том, что же произошло, от «Россетей» были опубликованы с большим опозданием, а на официальном сайте администрации Ревдинского городского округа сообщение о крупной аварии не появилось вовсе.