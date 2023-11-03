В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик





– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД. «В результате происшествия двухлетний летний мальчик получил травмы различной степени тяжести, и был доставлен в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Зари на пешеходном переходе под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик, переходивший через дорогу вместе со своей бабушкой на зеленый сигнал.Инцидент произошел около 13.00 недалеко от лицея №39,За рулем Lada был 18-летний молодой человек. В беседе с госавтоинспекторами он пояснил, что не увидел пешеходов из-за того, что его ослепило солнце. Отмечается, что за шесть месяцев вождения молодой водитель нарушил правила дорожного движения 20 раз.