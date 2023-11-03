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В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 6 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Зари на пешеходном переходе под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик, переходивший через дорогу вместе со своей бабушкой на зеленый сигнал.
Инцидент произошел около 13.00 недалеко от лицея №39,
За рулем Lada был 18-летний молодой человек. В беседе с госавтоинспекторами он пояснил, что не увидел пешеходов из-за того, что его ослепило солнце. Отмечается, что за шесть месяцев вождения молодой водитель нарушил правила дорожного движения 20 раз.
Инцидент произошел около 13.00 недалеко от лицея №39,
«В результате происшествия двухлетний летний мальчик получил травмы различной степени тяжести, и был доставлен в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД.
За рулем Lada был 18-летний молодой человек. В беседе с госавтоинспекторами он пояснил, что не увидел пешеходов из-за того, что его ослепило солнце. Отмечается, что за шесть месяцев вождения молодой водитель нарушил правила дорожного движения 20 раз.
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