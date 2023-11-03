Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик

17.21 Понедельник, 6 ноября 2023
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 6 ноября, в Нижнем Тагиле на улице Зари на пешеходном переходе под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик, переходивший через дорогу вместе со своей бабушкой на зеленый сигнал.

Инцидент произошел около 13.00 недалеко от лицея №39,

«В результате происшествия двухлетний летний мальчик получил травмы различной степени тяжести, и был доставлен в Детскую центральную больницу Нижнего Тагила»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД.


За рулем Lada был 18-летний молодой человек. В беседе с госавтоинспекторами он пояснил, что не увидел пешеходов из-за того, что его ослепило солнце. Отмечается, что за шесть месяцев вождения молодой водитель нарушил правила дорожного движения 20 раз.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге Lada Priora врезалась в столб и загорелась
03 ноября 2023
В Ивделе в ДТП один человек погиб и трое пострадали
03 ноября 2023
Двое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Екатеринбург
30 октября 2023
В Нижнем Тагиле накануне погиб водитель
28 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:11 Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске
20:52 Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
20:22 У мэра Нижнего Тагила не получилось «прессануть» прессу
19:33 Вечер выходного полторы тысячи ревдинцев провели в потёмках
18:48 Опубликован неполный список участников фестиваля «КиноПроба» в Екатеринбурге
17:54 Власти Екатеринбурга предложили горожанам оценить работу транспорта
17:21 В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик
15:57 Свердловские спасатели возвращаются к профилактическим беседам об опасности льда
15:06 Пенсионерка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
13:01 Жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние
12:14 В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек
11:19 В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
10:11 В Свердловской области ожидается потепление
09:35 Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
20:56 Количество автоаварий на свердловских дорогах попытаются одолеть погодными датчиками
19:45 Видео с пытками екатеринбургского подростка электрошокером проверяет полиция
18:05 В парке Маяковского произошёл пожар
16:32 Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы
14:30 Парочка грабителей избила продавца в екатеринбургском магазине
13:10 На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника
12:47 Собаку в скотче ищут жители Эльмаша
10:55 Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
09:24 На фоне дома правительства Свердловской области сильно горело
20:30 «Автомобилист» выиграл «Нефтехимик» в матче с полностью заполненными трибунами
16:57 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах
Все новости Свердловской области
18:22 В Барнауле лося, которому понравилось гулять у аэропорта, перевезли в безопасное место
16:54 В Москве директор центра суррогатного материнства получил 19,5 лет колонии по делу о торговле детьми
16:03 В Москве арестован замглавы управления ГСУ СК, который расследовал ряд резонансных дел
14:50 В Лучегорске шестиклассников заставили делать упражнения в химзащите и противогазах
13:33 Власти Тверской области ввели штрафы за склонение к абортам
12:00 Опрос: россияне назвали выгорание и стресс самыми частыми причинами увольнения
11:32 В США суд разрешил казнить заключенного с помощью азота
10:47 Boeing-737 вернулся в аэропорт Якутска из-за проблем с автопилотом
18:08 В Петербурге провели выездное заседание суда в стриптиз-клубе
17:40 Башкирия отправит лекарства и продукты жителям Газы
17:00 В МВД хотят обязать участковых проводить профилактическую работу с «экстремистами» и «дискредитаторами»
15:21 В Германии официально запретили деятельность ХАМАС
14:44 Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
14:32 СМИ: в Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках
14:05 Власти Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам
13:27 Власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем
12:38 В ОП РФ предложили ввести «отцовский капитал» для повышения рождаемости в России
11:32 Посольство: около 600 россиян ждут эвакуации из сектора Газа
10:57 В Рязани убили начальника отдела службы судебных приставов
18:03 Президент Узбекистана подписал поправки о штрафах и аресте за пропаганду многоженства
17:05 Госдума лишила полномочий депутатов Власова и Белоусова
16:28 Муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в Махачкале
15:44 Глава Минцифры Шадаев поддержал создание в России кибервойск
15:22 Голикова: среднемесячная зарплата в РФ составила 70,3 тысячи рубля
14:23 Египет объявил об открытии КПП на границе с сектором Газа для пропуска раненых
13:55 В России втрое выросло количество ДТП с участием электросамокатов
Все новости России и мира
21:11 Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске
20:52 Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
20:22 У мэра Нижнего Тагила не получилось «прессануть» прессу
19:33 Вечер выходного полторы тысячи ревдинцев провели в потёмках
18:48 Опубликован неполный список участников фестиваля «КиноПроба» в Екатеринбурге
17:54 Власти Екатеринбурга предложили горожанам оценить работу транспорта
17:21 В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик
15:57 Свердловские спасатели возвращаются к профилактическим беседам об опасности льда
15:06 Пенсионерка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
13:01 Жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние
12:14 В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек
11:19 В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
10:11 В Свердловской области ожидается потепление
09:35 Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
20:56 Количество автоаварий на свердловских дорогах попытаются одолеть погодными датчиками
19:45 Видео с пытками екатеринбургского подростка электрошокером проверяет полиция
18:05 В парке Маяковского произошёл пожар
16:32 Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы
14:30 Парочка грабителей избила продавца в екатеринбургском магазине
13:10 На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника
12:47 Собаку в скотче ищут жители Эльмаша
10:55 Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
09:24 На фоне дома правительства Свердловской области сильно горело
20:30 «Автомобилист» выиграл «Нефтехимик» в матче с полностью заполненными трибунами
16:57 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK