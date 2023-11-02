Пенсионерка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге





– сообщили в ГИБДД. «В результате ДТП пострадала пассажир иномарки, женщина 1938 года рождения, в настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 ноября, в Екатеринбурге на улице Щербакова, водитель автобуса №79 столкнулся с легковым автомобилем Volvo, в результате чего пострадала 85-летняя пассажирка.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель пассажирского автобуса отвлекся от дороги и врезался во впереди стоящий Volvo, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на красный. Госавтоинспектора сейчас выясняют обстоятельства аварии.