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Пенсионерка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 6 ноября, в Екатеринбурге на улице Щербакова, водитель автобуса №79 столкнулся с легковым автомобилем Volvo, в результате чего пострадала 85-летняя пассажирка.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель пассажирского автобуса отвлекся от дороги и врезался во впереди стоящий Volvo, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на красный. Госавтоинспектора сейчас выясняют обстоятельства аварии.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель пассажирского автобуса отвлекся от дороги и врезался во впереди стоящий Volvo, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на красный. Госавтоинспектора сейчас выясняют обстоятельства аварии.
«В результате ДТП пострадала пассажир иномарки, женщина 1938 года рождения, в настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь»,
– сообщили в ГИБДД.
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