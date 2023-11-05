В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на Волгоградской в одной из квартир на первом этаже вспыхнул пожар. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.14.К счастью, в пожаре никто не пострадал. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 55 человек, в числе которых шесть детей. Помощь спасателей никому не потребовалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Уже прибывшие на место происшествия специалисты МЧС в 03.25 локализовали огонь на площади двух квадратных метров и в 03.41 полностью ликвидировали горение.