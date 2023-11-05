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В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на Волгоградской в одной из квартир на первом этаже вспыхнул пожар. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.14.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 55 человек, в числе которых шесть детей. Помощь спасателей никому не потребовалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Уже прибывшие на место происшествия специалисты МЧС в 03.25 локализовали огонь на площади двух квадратных метров и в 03.41 полностью ликвидировали горение.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 55 человек, в числе которых шесть детей. Помощь спасателей никому не потребовалось. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Уже прибывшие на место происшествия специалисты МЧС в 03.25 локализовали огонь на площади двух квадратных метров и в 03.41 полностью ликвидировали горение.
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