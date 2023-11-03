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Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Минувшей ночью, около 03.00, в Верх-Исетском районе, на 69-м километре ЕКАД разбился Volkswagen Jetta. В результате ДТП погибли два человека.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, 39-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Вследствие сильного удара водитель и его 38-летний пассажир получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия до прибытия бригады медиков.
Известно, что погибшие были местными жителями.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, 39-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Вследствие сильного удара водитель и его 38-летний пассажир получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия до прибытия бригады медиков.
Известно, что погибшие были местными жителями.
«Водитель автомобиля имел стаж вождения девять лет, в каком состоянии он управлял транспортным средством, будет установлено после проведения экспертизы»,
– заявили в ГИБДД.
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