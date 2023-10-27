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На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника

13.10 Воскресенье, 5 ноября 2023
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Рабочая смена в выходной день оказалась последней для работника компании «СибирьЭкоСтрой». Этим утром он получил производственные травмы, не совместимые с жизнью.

Инцидент произошёл сегодня, 5 ноября, в 08.55. Кочегар компании занимался заготовкой дров для отопления котельной. Для этого он распиливал привезённые брёвна. Одно из брёвен соскользнуло и придавило человека, убив его своей тяжестью.

По факту гибели человека на производстве возбуждено уголовное дело, а прокуратура города Североуральск начала проверку. Прокурорским работникам предстоит установить, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда при лесообработке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:58 Помогающим в ЧП медикам и санавиации открыли памятник в Екатеринбурге
12:14 15% екатеринбуржцев планируют продолжить выходные после 6 ноября отпусками и отгулами
11:38 Центр Екатеринбурга перекрыт из-за крестного хода 4 ноября
11:00 В торговых центрах Екатеринбурга делают прививки от гриппа, дифтерии и гепатита В
10:17 28-летняя девушка скончалась в аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень
21:31 Нелепая борьба екатеринбургских властей с «членовиками» получила всероссийскую славу
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18:35 В Свердловской области пытаются искать методы борьбы со свалками отработавших шин
17:27 Синоптики предупредили о гололедице в выходные в Свердловской области
17:05 В Свердловской области убившая троих детей мать может избежать приговора
16:51 Свердловский Госжилнадзор обвинил жильцов дома в затоплении подвала
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