На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Рабочая смена в выходной день оказалась последней для работника компании «СибирьЭкоСтрой». Этим утром он получил производственные травмы, не совместимые с жизнью.Инцидент произошёл сегодня, 5 ноября, в 08.55. Кочегар компании занимался заготовкой дров для отопления котельной. Для этого он распиливал привезённые брёвна. Одно из брёвен соскользнуло и придавило человека, убив его своей тяжестью.По факту гибели человека на производстве возбуждено уголовное дело, а прокуратура города Североуральск начала проверку. Прокурорским работникам предстоит установить, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда при лесообработке.