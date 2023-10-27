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На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Рабочая смена в выходной день оказалась последней для работника компании «СибирьЭкоСтрой». Этим утром он получил производственные травмы, не совместимые с жизнью.
Инцидент произошёл сегодня, 5 ноября, в 08.55. Кочегар компании занимался заготовкой дров для отопления котельной. Для этого он распиливал привезённые брёвна. Одно из брёвен соскользнуло и придавило человека, убив его своей тяжестью.
По факту гибели человека на производстве возбуждено уголовное дело, а прокуратура города Североуральск начала проверку. Прокурорским работникам предстоит установить, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда при лесообработке.
Инцидент произошёл сегодня, 5 ноября, в 08.55. Кочегар компании занимался заготовкой дров для отопления котельной. Для этого он распиливал привезённые брёвна. Одно из брёвен соскользнуло и придавило человека, убив его своей тяжестью.
По факту гибели человека на производстве возбуждено уголовное дело, а прокуратура города Североуральск начала проверку. Прокурорским работникам предстоит установить, соблюдались ли на предприятии правила охраны труда при лесообработке.
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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
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02 ноября 2023