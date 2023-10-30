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28-летняя девушка скончалась в аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень
Скрин видео ГИБДД
На 13 км автодороги Екатеринбург-Тюмень ночью произошла смертельная авария.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Sandero – 28-летняя женщина – врезалась в стоящую Газель.
В ГИБДД по Свердловской области сообщают, что водитель скончалась на месте от полученных при столкновении травм. Причины ДТП будут выяснять инспекторы.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Sandero – 28-летняя женщина – врезалась в стоящую Газель.
В ГИБДД по Свердловской области сообщают, что водитель скончалась на месте от полученных при столкновении травм. Причины ДТП будут выяснять инспекторы.
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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
02 ноября 2023
02 ноября 2023