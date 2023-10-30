28-летняя девушка скончалась в аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На 13 км автодороги Екатеринбург-Тюмень ночью произошла смертельная авария.По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Sandero – 28-летняя женщина – врезалась в стоящую Газель.В ГИБДД по Свердловской области сообщают, что водитель скончалась на месте от полученных при столкновении травм. Причины ДТП будут выяснять инспекторы.