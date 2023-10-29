В Екатеринбурге ищут водителя, виновного в смерти пешехода на Технической

«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что в случае дорожно-транспортного происшествия водители должны остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в ДТП есть пострадавшие, водитель обязан вызвать скорую медицинскую помощь и незамедлительно сообщить о событии в полицию»,



– напомнили в УГИБДД по региону.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге минувшей ночью, около 00.40, на улице Технической напротив дома № 37 неустановленный водитель совершил наезд на 27-летнего пешехода, в результате чего он погиб. Его тело обнаружили на проезжей части.Сообщается, что погибший мог находиться на дороге без цели перейти через нее.Сейчас водителя, сбившего молодого человека, разыскивают. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(950)201-27-89 или 102. Также можно лично прийти в отдел ГИБДД на Степана Разина, 20.