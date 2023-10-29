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В Екатеринбурге ищут водителя, виновного в смерти пешехода на Технической
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге минувшей ночью, около 00.40, на улице Технической напротив дома № 37 неустановленный водитель совершил наезд на 27-летнего пешехода, в результате чего он погиб. Его тело обнаружили на проезжей части.
Сообщается, что погибший мог находиться на дороге без цели перейти через нее.
Сейчас водителя, сбившего молодого человека, разыскивают. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(950)201-27-89 или 102. Также можно лично прийти в отдел ГИБДД на Степана Разина, 20.
Сообщается, что погибший мог находиться на дороге без цели перейти через нее.
Сейчас водителя, сбившего молодого человека, разыскивают. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(950)201-27-89 или 102. Также можно лично прийти в отдел ГИБДД на Степана Разина, 20.
«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что в случае дорожно-транспортного происшествия водители должны остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в ДТП есть пострадавшие, водитель обязан вызвать скорую медицинскую помощь и незамедлительно сообщить о событии в полицию»,
– напомнили в УГИБДД по региону.
– напомнили в УГИБДД по региону.
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