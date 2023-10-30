В Екатеринбурге Lada Priora врезалась в столб и загорелась





– сказали в ГИБДД. «На месте ДТП автоинспекторами проведены процессуальные действия, осмотр места происшествия, установлены личности участников аварии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Бакинских комиссаров в районе дома №4 «А» Lada Priora врезалась в фонарный столб и загорелась. В результате ДТП пострадали два человека.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, 19-летний водитель Lada не справился с управлением. Молодого водителя и его 20-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В каком состоянии в момент аварии находились молодые люди установит химико-токсикологическое исследование.