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В Екатеринбурге Lada Priora врезалась в столб и загорелась
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Бакинских комиссаров в районе дома №4 «А» Lada Priora врезалась в фонарный столб и загорелась. В результате ДТП пострадали два человека.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, 19-летний водитель Lada не справился с управлением. Молодого водителя и его 20-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В каком состоянии в момент аварии находились молодые люди установит химико-токсикологическое исследование.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, 19-летний водитель Lada не справился с управлением. Молодого водителя и его 20-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В каком состоянии в момент аварии находились молодые люди установит химико-токсикологическое исследование.
«На месте ДТП автоинспекторами проведены процессуальные действия, осмотр места происшествия, установлены личности участников аварии»,
– сказали в ГИБДД.
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