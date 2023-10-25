Дворники Среднеуральска откопали «снежного человека»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Удивительную находку сделали утром четверга среднеуральские дворники. Убирая территорию возле гостиницы «Центральная», они выкопали в сугробе человека.«Снежный человек», как ни странно, оказался жив, хоть и изрядно промёрз. Сколько он пролежал в сугробе осталось неизвестным, но как ему удалось продержаться в таких условиях явно не один час стало понятно, когда из кармана его куртки выпала початая бутылка водки. Как свидетельствуют очевидцы (один из которых поведал об обнаружении «снежного человека» в ВК-группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»), мужчина едва мог связно говорить, а при движении проявлял признаки нарушенной координации — то ли от того, что прикладывался к содержимому бутылки, то ли от проведённой в сугробе ночи.Конечно, в первую очередь спасла «снежного человека» от летального замерзания не водка, а мягкая в этом году ноябрьская погода. Будь минувшая ночь чуть попрохладней, и случай этот не стал бы таким анекдотичным. А так — дворники усадили свою находку на скамейку, вызвали «Скорую помощь» и передали незнакомца в заботливые руки подъехавших медиков. Вряд ли среднеуральскому «йети» ночёвка в снежной берлоге будет стоить дороже лёгкой простуды.