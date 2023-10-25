Пассажирский автобус не поделил дорогу с легковушкой в Дегтярске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области не прекращается череда дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов. Сегодня печальную «эстафету» подхватил Дегтярск — там автобус не смог разъехаться с легковым автомобилем.Дорожное происшествие с участием автобуса в Дегтярске произошло этим вечером. Примерно в 17:00 на перекрёстке улиц Почтовая и Клубная представитель общественного транспорта столкнулся с автомобилем марки «Лада Ларгус». При столкновении пострадали водитель легкового автомобиля и одна из пассажирок автобуса. К счастью, оба не серьёзно: с места происшествия их доставили в Дегтярскую городскую больницу, но после осмотра и оказания необходимой медпомощи отпустили по домам.Расследованием дегтярского ДТП занялась прокуратура города Ревды. Судя по всему, виновником будет признан водитель «Лады». По предварительным выводам сотрудников Госавтоипсекции, согласно правилам он должен был уступить дорогу автобусу, но не сделал этого.