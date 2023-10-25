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Под Березовским «Газель» насмерть сбила 31-летнюю женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 06.00, под Березовским водитель «Газели» насмерть сбил 31-летнюю женщину, лежавшую, по предварительным данным, посреди проезжей части.
Как сообщают в УГБИДД по Свердловской области, по словам водителя, он ехал со скоростью примерно 70 километров в час, когда в свете фар он увидел какой-то объект на дороге. Мужчина затормозил, но не сумел избежать трагедии. Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.
Установлено, что стаж вождения водителя составляет 37 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения девять раз.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по телефонам: +7 (34369)4-39-67, +7(34369)4-39-69, +7(34369)4-75-00, 02 или 112.
Как сообщают в УГБИДД по Свердловской области, по словам водителя, он ехал со скоростью примерно 70 километров в час, когда в свете фар он увидел какой-то объект на дороге. Мужчина затормозил, но не сумел избежать трагедии. Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.
Установлено, что стаж вождения водителя составляет 37 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения девять раз.
«По факту ДТП органами внутренних дел ведется следствие»,
– уточнили в УГИБДД.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по телефонам: +7 (34369)4-39-67, +7(34369)4-39-69, +7(34369)4-75-00, 02 или 112.
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