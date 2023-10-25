Под Березовским «Газель» насмерть сбила 31-летнюю женщину





– уточнили в УГИБДД. «По факту ДТП органами внутренних дел ведется следствие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 06.00, под Березовским водитель «Газели» насмерть сбил 31-летнюю женщину, лежавшую, по предварительным данным, посреди проезжей части.Как сообщают в УГБИДД по Свердловской области, по словам водителя, он ехал со скоростью примерно 70 километров в час, когда в свете фар он увидел какой-то объект на дороге. Мужчина затормозил, но не сумел избежать трагедии. Женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм.Установлено, что стаж вождения водителя составляет 37 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения девять раз.Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по телефонам: +7 (34369)4-39-67, +7(34369)4-39-69, +7(34369)4-75-00, 02 или 112.