Летевшие в Екатеринбург самолеты сели в Челябинске

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером четыре самолета, летевшие в Екатеринбург, не смогли сесть в аэропорту Кольцово и ушли на посадку в Челябинск. Причиной стали непригодные метеоусловия.Как сообщает портал «Е1», воздушные судна некоторое время кружили над уральской столицей, но, так и не получив разрешения на посадку, улетели на запасной аэродром в Челябинск.В пресс-службе екатеринбургского аэропорта объяснили, что самолеты не могли сесть в Кольцово из-за сильных переохлажденных осадков.По данным челябинского аэропорта, все четыре самолета около часа провели на месте вынужденной посадки, после чего вылетели в уральскую столицу.