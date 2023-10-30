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Летевшие в Екатеринбург самолеты сели в Челябинске
Фото: Вечерние ведомости
Накануне вечером четыре самолета, летевшие в Екатеринбург, не смогли сесть в аэропорту Кольцово и ушли на посадку в Челябинск. Причиной стали непригодные метеоусловия.
Как сообщает портал «Е1», воздушные судна некоторое время кружили над уральской столицей, но, так и не получив разрешения на посадку, улетели на запасной аэродром в Челябинск.
В пресс-службе екатеринбургского аэропорта объяснили, что самолеты не могли сесть в Кольцово из-за сильных переохлажденных осадков.
По данным челябинского аэропорта, все четыре самолета около часа провели на месте вынужденной посадки, после чего вылетели в уральскую столицу.
Как сообщает портал «Е1», воздушные судна некоторое время кружили над уральской столицей, но, так и не получив разрешения на посадку, улетели на запасной аэродром в Челябинск.
В пресс-службе екатеринбургского аэропорта объяснили, что самолеты не могли сесть в Кольцово из-за сильных переохлажденных осадков.
По данным челябинского аэропорта, все четыре самолета около часа провели на месте вынужденной посадки, после чего вылетели в уральскую столицу.
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