Семейная пара пострадала в ДТП с самосвалами на трассе Пермь – Екатеринбург





– рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что водитель Mercedes-Benz в течение года допустил более 230 нарушений ПДД, связанных с превышением скоростного режима, штрафы оплачены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 1 ноября, около 14.00 в Свердловской области на 202-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в ДТП с участием двух самосвалов пострадала семейная пара, ехавшая с ребенком на Mercedes-Benz.По предварительным данным, 35-летний водитель Mercedes не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущих машин, вследствие чего столкнулся с двумя самосвалами Howo. В результате аварии пострадал водитель и его 34-летняя беременная супруга. Их семилетний сын, ехавший на детском сидении, не пострадал.Супругов с травмами различной степени тяжести доставили в Красноуфимскую районную больницу. Сообщается, что угрозы выкидыша у женщины нет.Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).