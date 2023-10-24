В Екатеринбурге строитель впал в кому после падения в подвал





– заявили в ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. Будет установлено ответственное лицо организации, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности в ходе строительства дома»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, около 11.00, в Екатеринбурге на стройке многоквартирного дома № 96/2 по улице Краснолесья пострадал рабочий, упав с первого этажа в подвал. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пострадавший находится в коме. Предварительно ему диагностировали перелом основания свода черепа и перелом шейного отдела позвоночника.