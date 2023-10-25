Возрастное ограничение 18+
Жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге пять месяцев остаются без газа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы многоквартирного дома по улице Таганская, 24/3 на Эльмаше пять месяцев живут без газа. Людям приходится готовить на электрических плитах, но есть такие не у всех.
Об этом сообщает «Инцидент Екатерибург». По словам одной из жительниц дома, газа в их доме нет из-за того, что произошла большая утечка в одной из квартир, в которой никто не открывает дверь.
Заявляется, что в управляющей копании ситуацию никак не комментируют.
Об этом сообщает «Инцидент Екатерибург». По словам одной из жительниц дома, газа в их доме нет из-за того, что произошла большая утечка в одной из квартир, в которой никто не открывает дверь.
Заявляется, что в управляющей копании ситуацию никак не комментируют.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин поручил разобраться с екатеринбургской девятиэтажкой, жильцы которой боятся обрушения
25 октября 2023
25 октября 2023
На пять недель закроют движение по Войкова в Екатеринбурге
26 октября 2023
26 октября 2023