Купальный сезон для «моржей» случайно открыли екатеринбургские школьники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Появившийся буквально на днях лёд на глади городского пруда уже манит рисковых прохожих. Прогуляться по не успевшему хоть сколько-нибудь окрепшему льду решили два школьника. С предсказуемым результатом.Что именно выгнало двух подростков на заледеневший пруд неизвестно, но, судя по видео, которое попало в Интернет, они словно бы и не заметили, что подвергли себя опасности. Подростки неспеша гуляли по тонкому ледяному слою, мирно беседуя о чём-то, пока один из них не провалился в холодную воду. Второй бросился на помощь приятелю, но лёд проломился и под ним.В итоге школьникам удалось самостоятельно вылезти из воды и добраться до берега (благо, он был недалеко, метрах в пяти). Но простуды и нагоняя от родителей им вряд ли удастся избежать.В связи с этим происшествием Главное управление МЧС России по Свердловской области обратилось к екатеринбургским родителям с просьбой провести беседы с детьми по недопущению выхода на водоём и предупредить о том, что подобные шалости могут привести к трагическим последствиям. В случае, если человек провалился под лёд, необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России на номер 101, либо сообщать по единому телефону экстренных служб — 112.Лёд на водоёмах становится достаточно прочным для прогулок по нему после того, как наступает «минусовая» температура градусов хотя бы в 12. Пока же в Екатеринбурге столбик термометра не опускается ниже -5 градусов. Более того, начало ноября обещает быть таким тёплым, что в уральскую столицу ещё вернётся плюсовая температура.