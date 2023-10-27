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В Нижнесергинском районе проехавший под мостом грузовик остался без кузова
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Нижнесергинском районе Свердловской области на 286-м километре трассы Пермь – Екатеринбург грузовик, проехавшись под наземным мостом, остался без своего кузова.
Авария произошла вчера, 30 октября, около 05.00. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в региональном УГИБДД, водитель забыл после выгрузки щебня опустить кузов и поехал по своему маршруту, в результате чего зацепился поднятым кузовом за мост.
В ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Ревдинскую городскую больницу.
Сейчас забывчивому водителю грозит штраф в размере от пяти до двухсот тысяч рублей.
Авария произошла вчера, 30 октября, около 05.00. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в региональном УГИБДД, водитель забыл после выгрузки щебня опустить кузов и поехал по своему маршруту, в результате чего зацепился поднятым кузовом за мост.
В ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Ревдинскую городскую больницу.
«В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного производства по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожного сооружения»,
– добавили в ГИБДД.
Сейчас забывчивому водителю грозит штраф в размере от пяти до двухсот тысяч рублей.
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