Ставший пешеходом водитель сбит автобусом между Нижним Тагилом и Екатеринбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С приходом «минусовой» температуры в Свердловскую область большинство ДТП здесь стали происходить по вине погодных условий. Но и другие причины никто не отменял. Например, невнимательность и стечение обстоятельств.Так случилось, что сегодня, 30 октября, ранним утром на загородной дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом у одного легкового автомобиля, следовавшего в сторону уральской столицы, обнаружилась поломка. Водитель остановился, чтобы проверить забарахливший механизм, а перед этим собирался установить знак аварийной остановки. Но когда он покинул свой автомобиль (автоматически став в этот момент пешеходом с юридической точки зрения), на него наехал проезжавший мимо в том же направлении автобус. И теперь уже не машине, а её владельцу потребовался «ремонт». С места происшествия пострадавшего увезли на «Скорой» в медицинское учреждение города Невьянска, — сообщает ВК-группа «Екатеринбург – Серов (online)».По сведениям областного ГИБДД, к несчастью привела невнимательность водителя автобуса. Тот слишком поздно заметил вышедшего из машины человека, а когда попытался всё же объехать его, пришлось делать слишком резкий манёвр, с которым он не справился. Сбив человека, вышедший из-под контроля автобус съехал с проезжей части и застрял в кювете. Доставать его оттуда пришлось при помощи спецтехники.