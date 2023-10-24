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Екатеринбурженка упала на заледеневшем крыльце и сломала копчик
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбурженка с ребенком на руках упала на заледеневшем крыльце, когда выходила из магазина на улице Пехотинцев, и сломала себе копчик.
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще на прошлой неделе, 25 октября. О нем паблику «Инцидент Екатеринбург» рассказал супруг упавшей девушки. С его слов, сотрудники торговой точки услышали крик девушки, но выходить к ней, чтобы помочь, не стали.
Позже они поехали в травматологию, где девушке диагностировали перелом копчика. Ребенок, к счастью, не пострадал.
По словам супруга пострадавшей, наледь у крыльца никто так и не убрал, пока они не написали жалобу на сайте магазина.
Инцидент, о котором идет речь, произошел еще на прошлой неделе, 25 октября. О нем паблику «Инцидент Екатеринбург» рассказал супруг упавшей девушки. С его слов, сотрудники торговой точки услышали крик девушки, но выходить к ней, чтобы помочь, не стали.
«Они просто посмотрели в окно двери и ушли заниматься своими делами. В этот момент ребенок от испуга сильно плакал. И никто не соизволил помочь девушке»,
– рассказал мужчина.
Позже они поехали в травматологию, где девушке диагностировали перелом копчика. Ребенок, к счастью, не пострадал.
По словам супруга пострадавшей, наледь у крыльца никто так и не убрал, пока они не написали жалобу на сайте магазина.
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