Екатеринбурженка упала на заледеневшем крыльце и сломала копчик





рассказал мужчина. «Они просто посмотрели в окно двери и ушли заниматься своими делами. В этот момент ребенок от испуга сильно плакал. И никто не соизволил помочь девушке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбурженка с ребенком на руках упала на заледеневшем крыльце, когда выходила из магазина на улице Пехотинцев, и сломала себе копчик.Инцидент, о котором идет речь, произошел еще на прошлой неделе, 25 октября. О нем паблику «Инцидент Екатеринбург» рассказал супруг упавшей девушки. С его слов, сотрудники торговой точки услышали крик девушки, но выходить к ней, чтобы помочь, не стали.Позже они поехали в травматологию, где девушке диагностировали перелом копчика. Ребенок, к счастью, не пострадал.По словам супруга пострадавшей, наледь у крыльца никто так и не убрал, пока они не написали жалобу на сайте магазина.