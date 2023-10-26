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В Екатеринбурге девушка получила химический ожог во время поездки в автобусе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге девушка получила химический ожог во время поездки в автобусе №24, когда ехала в колледж, в котором учится.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на пострадавшую, на месте, на которое она села, когда ехала на учебу, было что-то разлито. Девушка подумала, что это растаявший снег и не обратила внимание, но потом ей начало жечь кожу на ягодице. Уже в колледже девушке вызвали скорую. Врачи диагностировали ожог второй степени.
По последним данным, у девушки начались осложнения и ее госпитализировали. На данный момент неизвестно, что за вещество было разлито на сидении в автобусе.
Как сообщает портал «Е1» со ссылкой на пострадавшую, на месте, на которое она села, когда ехала на учебу, было что-то разлито. Девушка подумала, что это растаявший снег и не обратила внимание, но потом ей начало жечь кожу на ягодице. Уже в колледже девушке вызвали скорую. Врачи диагностировали ожог второй степени.
«Мне кажется, это кто-то специально разлил. И это не какое-то домашнее бытовое средство, оно бы все равно оставило пятна на одежде. А тут ничего. Ведь точно так же могут сесть другие люди, а если ребенок? Вот я сейчас еле передвигаюсь»,
– рассказала студентка.
По последним данным, у девушки начались осложнения и ее госпитализировали. На данный момент неизвестно, что за вещество было разлито на сидении в автобусе.
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