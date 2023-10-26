В Екатеринбурге девушка получила химический ожог во время поездки в автобусе

– рассказала студентка.

«Мне кажется, это кто-то специально разлил. И это не какое-то домашнее бытовое средство, оно бы все равно оставило пятна на одежде. А тут ничего. Ведь точно так же могут сесть другие люди, а если ребенок? Вот я сейчас еле передвигаюсь»,