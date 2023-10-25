На трассе Пермь – Екатеринбург закрыли проезд для автобусов и грузовиков





– говорится в сообщении. «Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о частичных ограничений движения для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на федеральной трассе Р-242 со 160-го по 252-й километр в связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных снежных осадков, метелью и ограниченной видимостью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за метели в Свердловской области на трассе Пермь – Екатеринбург на участке от Красноуфимского района до Екатеринбурга закрыли проезд для автобусов и грузовиков. Об этом сообщает региональное УГИБДД.Заявляется, что экипажи ДПС перевели в усиленный режим, чтобы иметь возможность помочь водителям, попавшим в беду на дороге. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «112».