Один погибший и один пострадавший в ДТП под Сысертью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Водитель погиб на загородной дороге, пролегающей по территории Сысертского района. Он был водителем иномарки, угодившей в ДТП.Дорожно-транспортное происшествие случилось с машиной марки «Хендай Солярис». Она двигалась по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». На 135 километре водитель не справился с управлением и его транспортное средство врезалось в опору линии электропередач. Водитель при этом получил травмы, несовместимые с жизнью.Вместе с погибшим в машине находился пассажир. Он пострадал от удара и понадобилось вмешательство медиков. Пострадавшему вызвали «Скорую помощь» и первую медицинскую помощь он получил на месте происшествия.Окончательно причины ДТП не установлены. Сотрудники ГИБДД собирают данные о дорожном инциденте со смертельным исходом, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.