Возрастное ограничение 18+
Один погибший и один пострадавший в ДТП под Сысертью
Фото: Андрей Гоголев
Водитель погиб на загородной дороге, пролегающей по территории Сысертского района. Он был водителем иномарки, угодившей в ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие случилось с машиной марки «Хендай Солярис». Она двигалась по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». На 135 километре водитель не справился с управлением и его транспортное средство врезалось в опору линии электропередач. Водитель при этом получил травмы, несовместимые с жизнью.
Вместе с погибшим в машине находился пассажир. Он пострадал от удара и понадобилось вмешательство медиков. Пострадавшему вызвали «Скорую помощь» и первую медицинскую помощь он получил на месте происшествия.
Окончательно причины ДТП не установлены. Сотрудники ГИБДД собирают данные о дорожном инциденте со смертельным исходом, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось с машиной марки «Хендай Солярис». Она двигалась по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». На 135 километре водитель не справился с управлением и его транспортное средство врезалось в опору линии электропередач. Водитель при этом получил травмы, несовместимые с жизнью.
Вместе с погибшим в машине находился пассажир. Он пострадал от удара и понадобилось вмешательство медиков. Пострадавшему вызвали «Скорую помощь» и первую медицинскую помощь он получил на месте происшествия.
Окончательно причины ДТП не установлены. Сотрудники ГИБДД собирают данные о дорожном инциденте со смертельным исходом, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Грузовик и легковушка столкнулись между Пермью и Екатеринбургом
29 октября 2023
29 октября 2023
На трассе между Екатеринбургом и Тюменью произошло ДТП между грузовиком и двумя легковушками
21 октября 2023
21 октября 2023
В Нижнем Тагиле накануне погиб водитель
28 октября 2023
28 октября 2023