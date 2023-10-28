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На парковке в Екатеринбурге неизвестные покрасили чужие автомобили
Фото: Вечерние Ведомости
Второй день подряд улице Новгородцевой в Екатеринбурге попадает в новостные сводки. На этот раз, к счастью, без человеческих жертв, как в случае со вчерашним двойным убийством, но для десятка жителей города тоже ничего приятного.
На автопарковке возле дома №13 на улице Новгородцевой в районе ЖБИ (то есть, всего в пяти минутах ходьбы от дома, где были обнаружены тела двух пенсионеров) вандалы подпортили поверхность более десятка легковых автомобилей. Злоумышленникам даже не пришлось заходить на парковку — краску зелёного цвета распылили прямо через забор (который тоже частично «позеленел»). По характеру следов можно предположить, что «художник» просто шёл мимо забора парковки, прыская из балончика с краской в сторону припаркованных авто.
Незапланированная «покраска» автомобилей произошла в ночь с субботы на воскресенье. Владельцы машин стараются найти человека, обляпавшего их машины зелёным. Хотя бы для того, чтобы заставить его возместить затраты на более профессиональную покраску.
На автопарковке возле дома №13 на улице Новгородцевой в районе ЖБИ (то есть, всего в пяти минутах ходьбы от дома, где были обнаружены тела двух пенсионеров) вандалы подпортили поверхность более десятка легковых автомобилей. Злоумышленникам даже не пришлось заходить на парковку — краску зелёного цвета распылили прямо через забор (который тоже частично «позеленел»). По характеру следов можно предположить, что «художник» просто шёл мимо забора парковки, прыская из балончика с краской в сторону припаркованных авто.
Незапланированная «покраска» автомобилей произошла в ночь с субботы на воскресенье. Владельцы машин стараются найти человека, обляпавшего их машины зелёным. Хотя бы для того, чтобы заставить его возместить затраты на более профессиональную покраску.
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