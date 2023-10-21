На трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пострадал водитель грузовика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Гололедица, присыпанная снегом, продолжает собирать «урожай» разбитых машин на дорогах Свердловской области. Среди аварий, произошедших минувшей субботой, стал съезд с проезжей части грузовика между Нижним Тагилом и Екатеринбурга.Грузовой автомобиль в утренние часы 28 октября двигался по загородной трассе со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга. На 313 километре дороги тяжёлая машина «поскользнулась». Водитель не сумел выровнять движение грузовика и многотонная махина съехала с проезжей части в лес. Там её движение остановили деревья.«Передок» грузовика оказался сильно разбит и требует ремонта. Сам водитель тоже пострадал и ему понадобилась медицинская помощь. Место происшествия он покидал на карете «Скорой помощи». О его нынешнем состоянии информации пока нет.ДТП случилось в поле зрения других участников движения. К их чести, многие остановили свои транспортные средства и бросились помогать водителю грузовика. «Скорую помощь» вызвал кто-то из таких небезучастных автолюбителей. О самом происшествии тоже стало известно со слов одного из очевидцев — он поделился этой историей в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург».